العالم اليوم - بورصتي شنغهاي وتداول السعودية تستكشفان التعاون المستقبلي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 05:16 مساءً - أعلنت بورصة شنغهاي، الاثنين، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية تداول في الرياض، الأحد، لوضع الأساس للتعاون المستقبلي فيما بينهما.

وذكرت البورصة الصينية، أن البورصتين ستستكشفان فرص التعاون في مجالات الإدراج والتكنولوجيا المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأبحاث.

وقال تساي جيان تشون، المدير العام لبورصة شنغهاي، "سعداء بالتعاون مع السوق السعودية... ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في المنتجات بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة وتعزيز العلاقات بين السوقين".

وذكرت بورصة شنغهاي أنها وقعت مذكرات تفاهم مع 57 مؤسسة في الخارج وستعمل بشكل مطرد على تعزيز التعاون متعدد الجوانب مع البورصات الخارجية.

وضمن مسيرة التعاون المشترك بين الصين والسعودية، كانت المملكة قد وقعت 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية في مجالات عدة من بينها خمسة اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال (حوالي 1.33 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة.