العالم اليوم - جانفور غروب: نصف إمدادات نفط روسيا تنقل بشركات شحن أوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 05:16 مساءً - قال الرئيس العالمي لقسم الأبحاث والتحليل لدى جانفور غروب، فريديريك لاسير، الإثنين، إن خدمات الشحن بالاتحاد الأوروبي ما تزال تتولى نقل حوالي نصف إمدادات النفط الخام الروسي.

وذكر لاسير، أن النسبة هي 50 بالمئة في الوقت الراهن، وهي نسبة تظل مرتفعة جدا.

وأردف لاسير "إن لم نشهد زيادة من 50 بالمئة، فيعني ذلك أنه لا توجد مشكلات في المصافي المحلية في روسيا".

وأضاف لاسير، إنه يتوقع زيادة إمدادات النفط الخام الإيراني وصادراته، وهو أمر سيعود بالنفع على توازن السوق العالمية.

ويتوقع زيادة الإنتاج من إيران بما يتراوح ببين 600 ألف و800 ألف برميل يوميا على أقصى تقدير، مقارنة بتقديره الحالي للإنتاج عند 3.2 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لنمو إمدادات النفط الخام الأميركية، قال لاسير إن النمو السنوي من المتوقع أن يتراجع من مليون برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا، على مدى الأعوام القليلة المقبلة، مع استقرار الإنتاج في 2026-2027.