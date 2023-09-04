مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى سوريا والصومال والانتخابات الروسية شرق دونباس.. الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - يعقد مجلس الأمن نقاشا مفتوحا الخميس القادم حول الأوضاع السياسية والأمنية فى سوريا يرأسه نيزومى ناكويتشو الممثل السامى لشئون نزع السلاح فى الأمم المتحدة، كما يعقد كذلك جلسة مغلقة حول سوريا فى نفس اليوم .

كما يعقد مجلس الأمن الدولى غدا الثلاثاء، نقاشا مفتوحا حول سبل تطوير أليات عمله و اعمال توثيق الجلسات و متابعة تنفيذ القرارات فى المرحلة القادمة ، كذلك ستتم مناقشة اجندة عمل المجلس خلال سبتمبر الجارى بعد انتقال الرئاسة الدورية للمجلس الى البانيا .

وتقرر ان تعقد اللجنة العسكرية فى مجلس الأمن اجتماعا بعد غد – الأربعاء – يعقبه اجتماع لمجموعة العمل الدولية الخاصة بحماية الاطفال فى مناطق الصراعات لبحث اوضاع الاطفال فى الصومال على ضوء تقرير لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " يونيسيف " كشف عن انتهاكات خطيرة بحق الاطفال فى مناطق التوتر الأمنى فى الصومال .

وسيتابع مجلس الأمن الدولي على مدار جلسات انعقاده هذا الاسبوع الأوضاع فى أوكرانيا على ضوء الانتخابات المحلية و البلدية التى تعتزم روسيا اجراءها فى العاشر من سبتمبر الجاري.

كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الخميس القادم لتقييم نشاطاته في مجال حفظ السلام وبعثاته حول العالم وذلك إعمالا للقرار الأممي رقم 2387 الصادر في 20 سبتمبر2017 والقاضي بعقد اجتماعات دورية لمراجعة عمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة دوريا، و سيترأس جان بيير لاكروكس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أعمال الاجتماع.

وسيناقش مجلس الأمن هذا الأسبوع - في جلسة لم يتحدد موعدها حتى حينه - مسودة قرار للمجلس حول إزالة مخزونات الفحم الموجودة في مدينة قيسمايو الصومالية وحولها باعتبارها تهديدا محتملا لأوضاع الحماية المدنية بها.

ويعقد مجلس الأمن في السابع من سبتمبر الجاري اجتماعا للجنة العقوبات على جنوب السودان المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 2206 حيث ستتم مناقش تقرير لجنة الخبراء رسميا حول سير ونتائج تلك العقوبات الدولية والخطط المستقبلية ذات الصلة.

و تقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم الجمعة القادم اجتماعا للجنة العقوبات على الكونغو الديمقراطية والمشكلة بموجب القرار الأممي رقم 1533 لاستعراض تقرير الخبراء واعتماده رسميا وكذا مناقشة خطط العمل المستقبلة للجنة.

وحول العقوبات الدولية المفروضة على هاييتي بموجب القرار 2653 تقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة على مستوى الخبراء لاعتماد تقريرهم في هذا الصدد وكذلك يعقد المجلس جلسة تشاورية حول تقارير الشرطة الدولية "الإنتربول" حول الانتهاكات في هاييتي والمتورطين فيها.

ومن مشروعات القرارات التي سيناقشها مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع والمدرجة في بنود أعماله مسودة قرار يقضي بنشر قوات غير أممية في هاييتي وذلك على ضوء إعلان كينيا في يوليو الماضي عن رغبتها في قيادة قوة من هذا النوع لحفظ السلام في هاييتي.