العالم اليوم - البحرين وإسرائيل.. تشديد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 07:19 مساءً - أكد وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين، الاثنين، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البدين، وذلك بعد افتتاح المقر الجديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة.

وذكرت الخارجية البحرينية على موقعها الرسمي أن الوزير عبد اللطيف الزياني عقد جلسة مباحثات مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.

أكد الزياني أهمية هذا الاجتماع لما يوفره من فرصة لاستعراض التقدم المحرز منذ توقيع اتفاق المبادئ الإبراهيمية، واستكشاف مختلف السبل لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة،

شدد على أهمية معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرا إلى دوره الحاسم كأساس للسلام والتنمية الإقليميين.

أكد أهمية إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون من خلال الاحترام المتبادل والعمل من أجل بناء مستقبل مليء بالوئام والاستقرار والازدهار المشترك.

بدوره، أعرب كوهين عن سعادته لزيارة البحرين، التي تتزامن مع ذكرى التوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، وأدلى بتصريحات أخرى منها:

أشار إلى أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة بما في ذلك المجال الاقتصادي والثقافي والابتكار.

أكد أهمية مشاركة وفد من رجال الأعمال في هذه الزيارة، وهو دليل على العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين لما يفتح من فرص تجارية جديدة وواعدة.

وفي وقت سابق، قال كوهين خلال حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة: "اتفقنا على ضرورة العمل معا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمار".

من جهته، قال الزياني: "بينما نبني مساع دبلوماسية أعمق وننخرط في التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فإن افتتاح هذه السفارة الجديدة يلعب دورا محوريا في تعاوننا".