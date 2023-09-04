العالم اليوم - لحماية "البحر العتيق والمعقد".. معرض إيطالي في الجزائر

انتم الان تتابعون خبر لحماية "البحر العتيق والمعقد".. معرض إيطالي في الجزائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 07:19 مساءً - تفتتح السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، الخميس، معرض "البحر الأبيض المتوسط - رؤى بحر عتيق ومعقد"، لتحفيز التعاون لحماية موارد البحر والدول المطلة عليه وتنميتها.

ويروج للمعرض، الذي يستضيفه، قصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مع وكالة الفضاء الإيطالية (ASI) وشركة تيليسباتسيو وجيوس التابعة لمجموعة ليوناردو، ومؤسسة ميد أور المعنية بتعزيز التعاون بين إيطاليا والعالم، ووكالة الفضاء الأوروبية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية منشور، الإثنين، على موقع "ديكود 39" الإيطالي: