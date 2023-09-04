أردوغان: يمكن إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يمكن التوصل قريبا إلى حل بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بما في ذلك سد الفجوات المتبقية، وفق رويترز.

جاء حديث أردوغان بعد اجتماع جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمنتجع سوتشي الروسي.

وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: في تصريحاته: نعتقد أن المبادرة يجب أن تستمر من خلال التخلص من عيوبها.. وفي هذا السياق، أعددنا حزمة تحوي اقتراحات جديدة بالتشاور مع الأمم المتحدة.

يمكن إحياء اتفاق الحبوب قريبا

وأكد قائلا: أعتقد أنه من الممكن إحراز تقدم.. نرى أننا سنتوصل إلى حل يلبي التوقعات خلال فترة قصيرة.

وتسعى تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود بعد انسحابها منه في يوليو، لينتهي بذلك الاتفاق الذي استمر عاما وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية خلال الحرب.

وقال أردوغان، الذي يسعى لإقامة علاقات جيدة ومتوازنة مع موسكو وكييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا أوائل العام الماضي، إن الخيارات البديلة لاتفاق الحبوب الأصلي لا يمكن أن توفر حلا دائما.

واستوردت مصر نحو نصف مليون طن من القمح الروسي خلال الأيام الماضية، وقال متعاملون لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن تجري الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر محادثات مع موردين، اليوم الإثنين، لشراء قمح بـ الأمر المباشر من دون طرح مناقصات.

وقال أربعة متعاملون لوكالة رويترز، الإثنين، إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.