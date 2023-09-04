دوت الخليج -

مواجهات مع الاحتلال غربي رام الله

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، في قرية دير ابزيع، غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. مواجهات مع الاحتلال غربي رام اللهاندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، في قرية دير ابزيع، غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، دون أن يبلغ عن إصابات. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد نصبت حاجزا عسكريا قُبيْل الاقتحام بين قريتي عين عريك ودير ابزيع، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

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