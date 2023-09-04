العالم اليوم - بيان من لاعبي المنتخب الإسباني ضد رئيس الاتحاد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - أصدر لاعبو المنتخب الإسباني لكرة القدم للرجال، الاثنين، بيانا انتقدوا فيه سلوك لرئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس، على خلفية القبلة التي طبعها عنوة على شفتي لاعبة بمنتخب السيدات، كما تقول الأخيرة.

وصدر البيان خلال إشادتهم بفوز منتخب بلادهم للسيدات بكأس العالم الذي وصفوه بـ"الحدث التاريخي"، وفق "فرانس برس". أعرب لاعبو منتخب إسبانيا في البيان الذي تلاه مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، أمام وسائل الإعلام "عن تضامنهم مع اللاعبات وعن استيائهم كون إنجازهن قد شُوِّهَ"، بسبب سلوك روبياليس في تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو بعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم لكرة القدم للسيدات، الشهر الماضي.

وأضافوا: "نود أن ندين السلوك غير المقبول للسيد روبياليس الذي لم يرق إلى مستوى المؤسسة التي يمثلها". وتابعوا: "نحن نقف بحزم إلى جانب القيم التي تحملها الرياضة.".

وقالوا: "يجب أن تكون كرة القدم الإسبانية مصدرا للاحترام والإلهام والشمولية والتنوع، ويجب أن تكون قدوة في تصرفاتها، سواء داخل الملعب أو خارجه".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بيان من لاعبي المنتخب الإسباني ضد رئيس الاتحاد .. في رعاية الله وحفظة