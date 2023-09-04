العالم اليوم - دقلو ينفي إعدام الأسرى.. ويتحدث عن قواته والبرهان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، مساء الاثنين، أن تكون قواته تعدم الأسرى، مؤكدا أن قواته منتشرة بشكل كبير في العاصمة، مشددا على أن الحرب فُرضت على قواته.

وقال دقلو في تسجيل صوتي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): إن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحرب.

البرهان رفض مقترحي بالتوأمة بين قواتنا والجيش السوداني.

نحن ندافع عن أنفسنا والشعب السوداني عن الديمقراطية في السودان. أكد الوجود الكبير لقواته في مدن العاصمة الثلاث أم درمان والخرطوم وخرطوم بحري.

وجه كلامه إلى جنود الجيش السوداني، قائلا إن محاولاتهم للتقدم في مدن العاصمة فشلت، مطالبا إياهم بإنقاذ أنفسهم قبل فوات الأوان.

نفى أن تكون قوات الدعم السريع تقتل الأسرى لديها، معتبرا أن هذا الأمر مجرد "خدعة".

أكد أن الجميع في هذه الحرب ضحايا.

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