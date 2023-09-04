العالم اليوم - النيجر.. "محادثات جارية" لسحب القوات الفرنسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - أكد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه المجلس العسكري، الاثنين، أن هناك "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.

وقال علي محمد الأمين زين في مؤتمر صحفي أن القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا".

وتابع: "ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا".

أمل في اتفاق وشيك

وعلى صعيد العلاقة مع المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا "إيكواس"، أعرب رئيس الوزراء المعيّن عن أمله "في التوصل في غضون أيام قليلة إلى اتفاق" مع المجموعة التي هددت بالتدخّل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.

وقال: "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات".

وأضاف: "لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتفاق (مع إيكواس) في غضون أيام قليلة".

ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها "إيكواس" للضغط على العسكريين لإعادة بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.