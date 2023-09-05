العالم اليوم - توقيف 5 إسرائيليين في قبرص بشبهة اغتصاب جماعي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - قالت السلطات القبرصية إن خمسة سائحين إسرائيليين أوقفوا، الاثنين، بسبب شبهة باغتصاب جماعي لشابة بريطانية.

وتم القبض على الشبان الخمسة، الذين تراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما، الأحد بعد أن أبلغت سائحة بريطانية تبلغ 20 عاما الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في غرفة فندق بمنتجع آيا نابا في قبرص، وفق "فرانس برس".

وقالت الشرطة إن المتهمين مثلوا أمام محكمة منطقة باراليمني، حيث صدر أمر بتوقيفهم لمدة ثمانية أيام للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب.

وأضافت أنه سيتم احتجاز المشتبه فيهم لتسهيل التحقيق معهم.

وقالت وكالة الأنباء القبرصية إن الاعتقالات جاءت بعد حصول الشرطة على شهادات تدعم الادعاء.

وأفاد موقع "فيلنيوز" القبرصي بأن الإسرائيليين الخمسة والبريطانية سيخضعون لفحوص طبية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفارتها في قبرص تلقت تقارير صباح الاثنين تفيد باعتقال 6 إسرائيليين "للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية".

وبحسب الوزارة، فإن المسؤولين على اتصال بالسلطات القبرصية وكذلك بعائلات الإسرائيليين الموقوفين.