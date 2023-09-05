العالم اليوم - أُنس جابر تودع "أميركا المفتوحة" من ثمن النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 02:16 صباحاً - ودعت التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالميا وصيفة النسخة الأخيرة، بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام الصينية كينوين جينغ 2-6 و4-6 في ثمن النهائي، الإثنين.

ولحقت جابر بالبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى حاملة اللقب، خارج آخر البطولات الأربع الكبرى. وكانت شفيونتيك جُردت من لقبها، الأحد، بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.

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