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العالم اليوم - أُنس جابر تودع "أميركا المفتوحة" من ثمن النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 02:16 صباحاً - ودعت التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالميا وصيفة النسخة الأخيرة، بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام الصينية كينوين جينغ 2-6 و4-6 في ثمن النهائي، الإثنين.

ولحقت جابر بالبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى حاملة اللقب، خارج آخر البطولات الأربع الكبرى.

وكانت شفيونتيك جُردت من لقبها، الأحد، بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أُنس جابر تودع "أميركا المفتوحة" من ثمن النهائي .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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