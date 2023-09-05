العالم اليوم - كولومبيا.. قتلى باشتباكات بين جيش التحرير ومنشقين عن "فارك"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 03:22 صباحاً - قتل 9 أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت شمال شرقي كولومبيا بين فصيلين متمردين، حسبما أفاد حاكم المنطقة الحدودية مع فنزويلا، الإثنين.

واندلعت الاشتباكات بين مسلحين من "جيش التحرير الوطني"، آخر حركة تمرد رئيسية في البلاد، ومنشقين عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، حركة التمرد السابقة. وقال الحاكم ويلينتون رودريغيز للصحفيين، إن القتال يدور منذ نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بويرتو روندون بمقاطعة أراوكا. وأوضح أن القتال يدور بين مسلحين من جيش التحرير الوطني وعناصر من "هيئة الأركان العامة المركزية"، أبرز فصيل منشق عن "فارك". وأضاف الحاكم أن الحصيلة حتى الآن هي 9 قتلى و5 مصابين، من دون أن يحدد ما إذا كانوا جميعا مقاتلين أم أن بينهم مدنيون. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن القتلى والجرحى هم جميعا مقاتلون. صراع ساخن تنشط في هذه المنطقة من كولومبيا العديد من الفصائل المسلحة.

تتقاتل هذه الفصائل فيما بينها من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات، وغير ذلك من الأعمال غير القانونية.

تشهد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أعمال عنف، رغم اتفاق 2016 للسلام مع "فارك" الذي هدف لوضع حد لعقود من النزاعات الداخلية.

"هيئة الأركان العامة المركزية" المنشقة عن "فارك" رفضت اتفاق السلام، الذي نص على نزع سلاح الحركة عام 2017.

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