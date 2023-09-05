العالم اليوم - روسيا: إسقاط مسيّرات أطلقت من أوكرانيا لاستهداف موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:19 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوجا غربي روسيا، في وقت مبكر من الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية موسكو إن الطائرات كانت موجهة نحو العاصمة الروسية.

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