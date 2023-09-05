العالم اليوم - تباين أسعار النفط مع انحسار إجراءات الصين لإنعاش اقتصادها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 06:22 صباحاً - تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مع تلاشي الدعم من الإجراءات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها، وهو ما جاء في مواجهة أثر التوقعات بتمديد خفض الإمدادات من جانب عضوين رئيسيين في أوبك+ وهما السعودية وروسيا.

من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية تخفيضات النفط الطوعية في أكتوبر، وقال نائب رئيس وزراء روسيا إن البلاد ستكشف عن اتفاق جديد لخفض الإمدادات في إطار أوبك+ هذا الأسبوع.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن زيادة الصادرات من إيران ونيجيريا يقابلها انخفاض في إنتاج السعودية"، مضيفة أن الأنباء الواردة من روسيا ساعدت أيضا في تهدئة المخاوف من زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.

تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 19 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 88.90 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.88 دولار بحلول الساعة 0305 بتوقيت غرينتش.

وتأخذ الأسواق في الاعتبار بشكل عام الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، مما جاء في مواجهة الدعم القادم من التخفيضات المتوقعة في إمدادات النفط.

وفي اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إنفاق الأسر في يوليو خمسة بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض فاق التوقعات التي كانت 2.5 بالمئة واستمرار في التراجع للشهر الخامس على التوالي.