العالم اليوم - جريمة في بنما.. أحد ضحاياها لاعب كرة قدم دولي

انتم الان تتابعون خبر جريمة في بنما.. أحد ضحاياها لاعب كرة قدم دولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 09:22 صباحاً - أعلن اتحاد بنما لكرة القدم في بيان وفاة المدافع جيلبرتو هرنانديز بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون الأحد.

ولعب هرنانديز (26 عاما) لفريق أتليتيكو إندبندنتي دي لاتشوريرا المنافس في دوري الأضواء في بنما كما خاض مباراتين بقميص منتخب البلاد.

وقال اتحاد بنما عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": "يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز، يقدم الاتحاد خالص تعازيه لعائلته ومحبيه وكذلك إلى أسرة نادي أتليتيكو إندبندنتي بأكملها وأسرة كرة القدم في بنما".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هرنانديز قُتل خلال إطلاق نار في مدينة كولون كما أُصيب 7 أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة في بيان الإثنين إنها "ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل لاعب كرة قدم وقعت الأحد في مقاطعة كولون".

وتأتي وفاة هيرنانديز بعد 6 سنوات من مقتل لاعب خط الوسط أميلكار هنريكيز بالرصاص في مقاطعة كولون.

وتعتبر منطقة كولون جذابة لمهربي المخدرات لأنها تقع بجوار البحر الكاريبي وعلى مقربة من مدخل المحيط الأطلسي لقناة بنما.