العالم اليوم - عقار "أوزمبك".. ثورة طبية في مجال تخفيف الوزن

انتم الان تتابعون خبر عقار "أوزمبك".. ثورة طبية في مجال تخفيف الوزن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - تعتبر السمنة من المشاكل الصحية التي تهدد حياة كثير من البشر، ويسعى الخبراء في المجال الصحي دائما إلى محاولة الوصول لحلول طبية تقي الناس شر "الحالة الشائعة".

توفر "هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية" الآن عقار الـ "أوزمبك" الذي يثبط الشهية ويمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة على فقدان 15 بالمئة من وزن الجسم.

وقالت الشركة المصنعة "نوفو نورديسك" إن إطلاق الدواء في المملكة المتحدة كان "محدودا" بسبب ارتفاع الطلب العالمي.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن 50 ألف مريض في إنجلترا قد يكونوا مؤهلين لتلقي العلاج.

وقال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة: "أعتقد أنه من الرائع أن تكون متاحة الآن ولكن يجب أن تكون تحت رقابة صارمة للغاية".

وأضاف أن الخبراء "انتظروا 25 عاما" للحصول على العقار، لكنه حذر من أن الفوائد طويلة المدى تحتاج مزيدا من البحث.

وتابع: "لا يمكن وصف الدواء إلا لمدة عامين وسيحتاج من أخذه بعد ذلك إلى الحفاظ على فقدان الوزن، الدواء يجب ألا يستخدم إلا تحت إشراف".

هذا العقار قد تم تطويره في الأصل واستخدامه بشكل أساسي لعلاج مرض السكري من النوع 2، إلا أنه قد تم اعتماده لاحقاً لإدارة الوزن لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن حيث يُستخدم كعامل مساعد إلى جانب اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة.