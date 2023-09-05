العالم اليوم - قاذفات استراتيجية روسية جديدة تدخل الخدمة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 01:19 مساءً - قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن قاذفات استراتيجية جديدة ستدخل الخدمة في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكر شويغو أن 4 قاذفات استراتيجية من طراز "تو -160 إم" ستدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية هذا العام، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.

لكن الوزير الروسي لم يعط موعدا محددا.

والقاذفة الاستراتيجية، طائرة كبيرة الحجم مخصصة لإسقاط كميات هائلة من القنابل والصواريخ، بما يفوق قدرات المقاتلة الحربية الصغيرة، لضرب أهداف استراتيجية لدى القوات المعادية، مثل القواعد العسكرية، ولديها القدرة أيضا على حمل أسلحة دمار شامل.

وكانت روسيا قد بدأت في اختبار هذا النوع من القاذفات الاستراتيجية في يوليو الماضي، لكن الاختبارات التي تجريها الشركة المصنّعة قد بدأت قبل وقت طويل.

وفي يناير 2022، بدأت أولى الرحلات الجوية للقاذفة حيث أقلعت من مطار في منطقة قازان، جنوب شرقي موسكو، علما بأن المطار يعود لشركة توبوليف لصناعة الطائرات.

مواصفات القاذفة النووية الاستراتيجية