الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى جعل إفريقيا «قوة عظمى» في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 02:23 مساءً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم إلى جعل إفريقيا «قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة»، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة المناخ الإفريقية، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي.

وقال غوتيريش، اليوم الثلاثاء: «قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الإفريقية.. يجب أن نعمل معا حتى تصبح إفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة».

ودعا المسؤول الأممي قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الهند، إلى «تحمل مسؤولياتهم» في مكافحة تغير المناخ.

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات، الثلاثاء، استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا، وذلك خلال القمة في كينيا.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر، «سنخصص 4.5 مليارات دولار.. لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدا».

ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع، إلى جانب آلاف الحاضرين في قمة نيروبي، فيما تسعى إفريقيا إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.

وسيكون التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية أمرا بالغ الأهمية، من أجل الحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار بـ«أقل بكثير» من درجتين مئويتين، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و«1.5 درجة مئوية إذا أمكن».