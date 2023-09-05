نقابات فلسطينية تحذر الاحتلال من المساس بالأسرى

نقابات فلسطينية تحذر الاحتلال من المساس بالأسرىاستنكر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية اليوم الاثنين، التصريحات والقرارات العنصرية الصادرة عن قيادات في حكومة العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرةً من المساس بهم.

وقال التجمع في بيان، "إننا نشدد على أن الأسرى الابطال والأسيرات الماجدات هم خط أحمر ولا يجوز المساس بهم، وستكون العواقب خطيرة على كافة السبل والصعد".

وأضاف "إننا ندعم ونساند كافة الخطوات التصعيدية لأسرانا في السجون من أجل الصمود في وجه السجان ووقف الجرائم بحق الأسرى والأسيرات".

ودعا التجمع، كافة النقابات والأطر والاتحادات النقابية لضرورة التحرك ودعم ومساندة خطوات الأسرى الفلسطينيين.

وطالب المؤسسات الدولية والأممية وهيئات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم والسياسات الخطيرة بحق الأسرى، داعيًا لوقف كافة القرارات والسياسات الإجرامية، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.

