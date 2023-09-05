العالم اليوم - جون كيري يأمل أن تتمكن بكين وواشنطن من التقارب بقضايا المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:19 مساءً - أعرب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، الثلاثاء، عن أمله أن "تتقارب واشنطن وبكين" خلال المفاوضات المقبلة لمكافحة احترار المناخ، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش القمة الإفريقية الأولى للمناخ في نيروبي.

وقال، "آمل أن تتمكن الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، وأكبر مصدّرين للانبعاثات في العالم، من التقارب".

واوضح كيري أنه، بالنظر إلى العلاقات بين البلدين، "نحن نبحث عن مجالات قد يكون من المناسب التعاون فيها، لأن هناك سببًا للتعاون بطريقة تمكننا من التأثير على الأمور معاً".

واضاف "أملنا أن يتم الاعتراف بالمناخ على حقيقته"، مشيراً إلى أنه ليس قضية "ثنائية، ولا مجرد خلاف بين الولايات المتحدة والصين كما هو الحال في مواضيع أخرى"، مؤكداً أن احترار المناخ يشكل "تهديداً عالمياً للكوكب".

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش القمة الافريقية حول المناخ في نيروبي، "آمل فعلا ان تضع الولايات المتحدة والصين، اكبر مصدرين لانبعاثات (غازات الدفيئة)، توتراتهما الجيوسياسية والاقتصادية جانبا خلال (قمة) كوب 28 المقبلة".