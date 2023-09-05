وزير خارجية اليابان: قدمنا 90 مليون دولار لدول جوار السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - قال هاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان، إن بلاده قدمت 90 مليون دولار دعما لدول جوار السودان.

وأضاف وزير خارجية اليابان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن اليابان قدمت هذه الأموال دعما لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن الاجتماع الثلاثي بين مصر واليابان والأردن سيعقد في القريب العاجل.

يذكر أن وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، بدأ زيارته الرسمية إلى مصر أمس الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في مصر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط.

وأوضح أن الزيارة تستهدف متابعة التطورات الهامة في العلاقات بين مصر واليابان، فضلاً عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وطوكيو، وزيادة أعداد المدارس اليابانية في مصر، إضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، والاستثمارات اليابانية في مصر.

، مؤكدا أن بلاده تحث أطراف النزاع في السودان على وقف القتال في البلاد وتدهور الوضع الإنساني، لافتا إلى وجود توترات في الاراضي المحتلة ونرحب الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة لدعم جهودها في هذا الصدد.