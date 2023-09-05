مستشار أوكراني: روسيا مستعدة للتفاوض وإذا استمر الوضع على حاله سينقلب الأوكرانيون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين إن رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية ضده.

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب": "روسيا مستعدة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا جاز التعبير، على بعض الشروط المؤقتة للسلام، لكن زيلينسكي غير مهتم بهذا، فأولويته الآن إقامة ديكتاتوريته الخاصة. وبما أن الوضع يزداد سوءا كل يوم، أعتقد أنه آن الأوان لانطلاق انتفاضة شعبية ضد زيلينسكي ونظامه".

ووفقا له، فإن معظم الأوكرانيين غير راضين عن السياسات التي ينتهجها زيلينسكي في التحايل على الدستور، مشيرا إلى أنه يواصل تشديد الضغط على الرجال الأوكرانيين ويستمر في إرسال المزيد والمزيد منهم إلى الجبهة.

وشدد على أن الوضع على جبهات القتال صعب للغاية وأن القوات الروسية تستمر في محاصرة قوات كييف محاصرة شديدة، ما يكبدها خسائر بالغة في الجنود والعتاد تعجز الإدارة الأوكرانية عن تعويضها.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك "باخموت"، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح على أي محور.