شويغو: أوكرانيا خسرت 66 ألف جندي
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي، و7600 قطعة سلاح منذ إطلاقها الهجوم المضاد ضد القوات الروسية في يونيو الماضي.
وقال شويغو، في تصريحات، "منذ بدء ما يسمى بالهجوم المضاد، تجاوزت خسائر أوكرانيا 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح"، مؤكدا أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه خلال الأشهر الثلاثة من بدء الهجوم المضاد، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية العمل على طول خط الاتصال بأكمله".
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية "لم تحقق أهدافها في أي من المناطق"، لافتا إلى أن "القيادة الأوكرانية تحاول يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
ويهدف الهجوم المضاد الأوكراني إلى تحرير مناطق لوهانسك و دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا، إضافة إلى سعيها لاستعادة شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها موسكو في عام 2014.
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