العالم اليوم - شظايا الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من دولة في الناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - أعلن رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، الثلاثاء، أن هجمات جديدة في أوكرانيا المجاورة كانت "قريبة جدا" من حدود بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي.

وجاء تصريح رئيس رومانيا غداة سقوط مسيّرات متفجرة روسية على نهر الدانوب.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل: "حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بأنها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا. بالتالي كانت قريبة جدا"، وفق "فرانس برس".

وكانت أوكرانيا قالت في وقت سابق إن طائرات مسيّرة روسية انفجرت على الأراضي الرومانية خلال هجوم جوي على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب، الليلة الماضية، لكن بوخارست نفت تعرض أراضيها للقصف.

ويعد هذا التقرير، الذي لم يؤكده مصدر مستقل، نادرا عن إصابة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي مجاورة لأوكرانيا بأسلحة ضلت أهدافها في الحرب.

ويعتبر حلف شمال الأطلسي، بموجب التزام للدفاع الجماعي، الهجوم على حليف واحد بمنزلة هجوم على جميع الحلفاء.

ومنذ انسحابها في يوليو من اتفاق الحبوب، الذي رفع حصارها فعليا عن الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، تضرب موسكو الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب الذي تقع رومانيا على الجهة المقابلة منه.

وشنت روسيا ضربتها الجوية قبل ساعات من اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة إعادة إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الذي أُبرم برعاية تركية.