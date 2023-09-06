العالم اليوم - الكمبيوتر الخارق يتوقع الفائز بالبريميرليغ وترتيب الفرق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 11:25 صباحاً - بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بتفوق المدفعجية على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدف، توقع كمبيوتر خارق الترتيب النهائي للأندية الإنجليزي في البطولة.

وبحسب الكمبيوتر الخارق، لن يفوز أرسنال أو مانشستر يونايتد بالبطولة لهذا الموسم، وإنما مانشستر سيتي هو الفريق الذي سيحظى بهذا الشرف.

وإذا ما تحققت توقعات الكمبيوتر الخارق، سيحصل السيتي، بطل الثلاثية التاريخية، على البطولة للموسم الرابع على التوالي، وبالتالي سيكون هذا الإنجاز رقما قياسيا للفريق الأزرق السماوي.

على أي حال، بحسب توقعات الكمبيوتر الخارق، سيحل أرسنال ثانيا خلف مانشستر سيتي، بينما سيحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بعد ليفربول.

وسيحل نيوكاسل خامسا، يليه توتنهام فتشلسي في المركز السابع، ثم برايتون وأستون فيلا ووستهام.

وفي المركز الحادي عشر، سيأتي فريق برينتفورد، ثم كريستال بالاس في المركز 12.

وبحسب الكمبيوتر الخارق، سيأتي نوتنغهام فوريست في المركز 13 ويليه وولفرهامبتون ثم فولهام، والصاعد الجديد بيرنلي في المركز 16، وسيحتل بورنموث المركز 17.

أما المراكز الثلاثة الأخيرة فهي من نصيب إيفرتون ولوتون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.