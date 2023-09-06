العالم اليوم - لاتمام صفقة تويتر.. ماسك اقترض مليار دولار من سبيس إكس

انتم الان تتابعون خبر لاتمام صفقة تويتر.. ماسك اقترض مليار دولار من سبيس إكس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 01:23 مساءً - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك لجأ إلى شركة صناعة الصواريخ للحصول على قرض بمليار دولار في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي تويتر التي تغير اسمها لاحقا إلى إكس.

ونقلت الصحيفة عن وثائق اطلعت عليها أن سبيس إكس وافقت على القرض الذي كان مدعوما ببعض أسهمه فيها في أكتوبر، وأن ماسك سحبه بالكامل في نفس الشهر.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك سدد المليار دولار مع الفوائد للشركة في نوفمبر، وإنه لم يتسن تحديد سبب القرض.

ولم ترد سبيس إكس ولا منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد على طلب رويترز للتعليق.

وكان إيلون ماسك أبرم في العام الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل تويتر إلى شركة خاصة واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي بإقالة كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور.