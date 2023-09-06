العالم اليوم - الدفاع الروسية: صد 4 هجمات أوكرانية باتجاه زابوريجيا

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية: صد 4 هجمات أوكرانية باتجاه زابوريجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحباط جميع محاولات القوات الأوكرانية شن هجمات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بلغت 600 قتيل على الأقل وعشرات الآليات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الجو-فضائية الروسية نفذت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت قاعدة تدريب لمجموعات تابعة للقوات الأوكرانية.

على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية بالتعاون مع سلاح الطيران والمدفعية، 10 هجمات لمجموعات أوكرانية، وألحقت خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية حيث تم القضاء على أكثر من 280 جنديا وتدمير دبابة، وعدد من الآليات العسكرية الأخرى.

على محور كراسني ليمان تم القضاء على 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين مدرعتين ومنصة مدفعية ذاتية الدفع.

على محور زابوروجيه صدت القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 4 هجمات للعدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت 40 جنديا، كما تم تدمير دبابة ومركبات قتالية ومدافع ذاتية الدفع من صنع أميركي.

على محور خيرسون، نتيجة الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، بلغت خسائر العدو 65 جنديا و4 مركبات ومدافع "هاوتزر".

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي، 12 قذيفة صاروخية أطلقتها منظومات "هيمارس" الأميركية، كما تم إسقاط 17 طائرة أوكرانية مسيرة.

القوات الجوية الروسية تدمر قاعدة تدريب أوكرانية

وعلى الصعيد ذاته، أفادت تقارير روسية بأن القوات الجوية الروسية وجهت، اليوم الأربعاء، ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على قاعدة تدريب مجموعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تأكيد إصابة الهدف بدقة.

القضاء على نحو 30 مقاتلا من "آزوف"

وفي وقت سابق، نفذت القوات الروسية ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "أزوف" الأوكرانية في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 مقاتلًا.