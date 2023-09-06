العالم اليوم - بدء اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - بدأ اجتماع وزراء الخارجية العربية في القاهرة، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لبحث عدد من الموضوعات الدائمة على جدول أعمال دورتهم العادية 160.

وفي مستهل الاجتماع، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: ندين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى وأحداث جنين.

المساس بالوضع التاريخي للقدس والمسجد الأقصى أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

نتعامل مع سوريا وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

نتطلع لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة بما يحقق مصالح الجميع.

نتطلع لإجراء الانتخابات الليبية وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية.

كلمة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة: وزير الخارجية المغربي: نأمل استقرار الأوضاع في السودان وليبيا واليمن عبر الحلول السياسية.

نتطلع إلى اكتمال العملية السياسية في ليبيا.

نؤكد ضرورة توسيع شراكات الجامعة العربية مع التكتلات الدولية.

نشدد على ضرورة التضافر العربي واحترام وحدة وسيادة الدول. ما جاء في كلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط:

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