العالم اليوم - النفط يستقر مع تراجع قلق الأسواق من اضطراب الإمدادات

انتم الان تتابعون خبر النفط يستقر مع تراجع قلق الأسواق من اضطراب الإمدادات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بدعم من ارتفاع الدولار وتجاهل المستثمرين للاضطرابات الناجمة عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا.

وبحلول الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات إلى 90.14 دولار للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 86.92 دولار للبرميل بارتفاع 23 سنتا.

ومقابل سلة من العملات وصل الدولار إلى 104.68 بما لا يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في ستة أشهر والبالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل. ومن الممكن أن يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة النفطية، في تقرير لوكالة رويترز، إن "السبب في تخلي السوق عن نصف مكاسبها وفتورها هذا الصباح هو أن لهجة الإعلان المشترك تتضمن تحذيرا من أن هذا الخفض سيتم مراجعته على أساس شهري".

ومما يعكس المخاوف بشأن الإمدادات على المدى القريب، تم تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق، الأربعاء، قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 4.13 دولار للبرميل فوق الأسعار في ستة أشهر.

وكانت السعودية وروسيا قد أعلنتا، الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإمدادات النفط حتى نهاية هذا العام بما يصل إلى مليون برميل يوميا للأولى و300 ألف برميل يوميا للثانية.

لكن ستراجع الدولتان قرارهما شهريا سواء بمزيد من الخفض أو رفع الإنتاج بناء على أوضاع السوق.