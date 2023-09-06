مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر اصطدام شاحنة بحافلة فى الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - أعلنت الشرطة الهندية، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 12 آخرون، إثر اصطدام شاحنة بحافلة فى منطقة "تينسوكيا" بولاية "أسام".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة، أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة مسرعة بحافلة كان يستقلها القتلى والمصابون، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن الشرطة الهندية أعلنت أن عاملين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب 16 آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة الأسبوع الماضى، على طريق لكناو-فرناسى السريع فى ولاية "أتر برديش".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة التي تقل 18 عاملا في طريقها إلى مدينة "لكناو"، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن سائق الحافلة كان نائما عندما اصطدم بالشاحنة من الخلف.

وأضافت الشرطة فى الهند أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بينهم ثمانية حالتهم خطيرة.