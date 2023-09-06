روسيا تبدأ بناء كاسحة جليد حربية جديدة

روسيا تبدأ بناء كاسحة جليد حربية جديدةأقيمت في مدينة بطرسبورغ اليوم مراسم بدء بناء كاسحة جليد حربية جديدة من مشروع 21180 إم لصالح الأسطول الشمالي الروسي.

وذكر موقع روسا اليوم أن كاسحة الجليد الجديدة تزيد على 4000 طن وطولها 82 متراً وعرضها 19 متراً، ويمكن تزويدها بأنظمة دفاع جوي متطورة.

وأطلق على السفينة اسم سفياتوغور تيمنّاً ببطل الأساطير الشعبية الروسية القديمة، وستصبح كاسحة الجليد الثانية من أسطول كاسحات الجليد الحربية 21180، حيث كانت أولها كاسحة يفباتي كولوفرات في إطار استغلال منطقة القطب الشمالي الروسية.

يذكر أن كاسحات الجليد من مشروع 21180 إم قادرة على تمرير السفن الحربية والمدنية في ظروف الجليد المتجمد بعمق أمتار، ونقل الحمولات، وتقديم المساعدة في ظروف الطوارئ.