العالم اليوم - إصابة شخصين في هجوم بساطور في القدس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 07:23 مساءً - قالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصين أصيبا في هجوم بساطور بالبلدة القديمة في القدس، يوم الأربعاء، أحدهما إصابته خطيرة.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم اعتقال المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاما منالقدس الشرقية.

واجتاحت أعمال العنف الضفة الغربية المحتلة خلال 18 شهرا الماضية، مع وقوع هجمات بين الحين والآخر في القدس.

ونقلت رويترز عن افي هاكوهين، مسعف الطوارئ الذي تصادف وجوده على مقربة من مكان وقوع الهجوم، إنه وجد رجلا في الخمسينيات من عمره ملقى على الأرض وينزف بغزارة من عدة جروح.

وعرضت القناة 12 الإسرائيلية صورا لبقع الدم على الرصيف خارج بوابة البلدة القديمة التي تعد مدخلا رئيسيا للسياح. وأغلقت الشرطةالمنطقة المحيطة.

وأدّت أعمال العنف بينإسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 226 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.