العالم اليوم - سقوط حطام طائرة مسيرة روسية داخل رومانيا

انتم الان تتابعون خبر سقوط حطام طائرة مسيرة روسية داخل رومانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 09:22 مساءً - قال وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار اليوم الأربعاء إن أجزاء من طائرة مسيرة روسية سقطت على أراضي بلاده. ذكر ذلك موقع هوت نيوز نقلا عن شبكة أنتينا 3سي.إن.إن الإخبارية.

وكانت كييف قد أعلنت يوم الاثنين انفجار طائرات مسيرة روسية فيأراض رومانية لكن بوخارست نفت ذلك تماما آنذاك.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في وقت سابق اليوم إنضربات جوية روسية وقعت على بعد أقل من كيلومتر من حدود بلاده معأوكرانيا أمس الثلاثاء وسط هجمات مكثفة على ميناء إسماعيل الأوكراني.

وأضاف يوهانيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، قائلا "أخبرني وزير الدفاع أننا تعرضنا لهجمات اليوم فقط وتحققنا من أنها على بعد 800 متر من حدودنا".

وتشن موسكو هجمات جوية طويلة المدى على أهداف في أوكرانيا منذ بدء غزوها لها العام الماضي.

ومنذ انسحاب موسكو في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية بالبحر الأسود، قصفت روسيا مرارا موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من رومانيا.