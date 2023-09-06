العالم اليوم - السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف في أكتوبر لآسيا

انتم الان تتابعون خبر السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف في أكتوبر لآسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 09:22 مساءً - ذكر بيان صادر عن شركة أرامكو السعودية للنفط أن المملكة رفعت، الأربعاء، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر بواقع 10 سنتات للبرميل إلى 3.60 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وقالت خمسة مصادر من قطاع التكرير استطلعت وكالة رويترز آراءها إن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف قد يزيد نحو 45 سنتا للبرميل عن الشهر السابق، وهو ما سيكون أعلى سعر لذلك الخام منذ بداية العام.

وعادة ما تحدد أسعار البيع الرسمية لأرامكو السعودية الاتجاه للأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام المتجه إلى آسيا.

ومددت السعودية وروسيا، الثلاثاء، تخفيضاتهما الطوعية للنفط حتى نهاية العام، الأولى بمقدار مليون برميل يوميا والثانية 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خفض أبريل الذي اتفق عليه منتجون في تحالف أوبك+ ويستمر حتى نهاية عام 2024.

وقد أدت التخفيضات الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 90​ ​دولارا للبرميل، لكنها تراجعت بعد ذلك.

وقفزت خامات الشرق الأوسط القياسية اليوم الأربعاء بفعل توقعات بأن تؤدي التخفيضات الجديدة إلى تقليص إمدادات الخام مجددا، خاصة الخامات عالية الكبريت، في السوق العالمية.