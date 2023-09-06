البيت الأبيض: سندعم أوكرانيا بمزيد من الذخائر ومنظومات الدفاع الجوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - أعلن البيت الأبيض أنه سيدعم أوكرانيا بمزيد من الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض: "حزمة المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ هيمارس وجافلينز ودبابات أبرامز وأنظمة دفاعية أخرى.

وفى وقت سابق، أكد زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الأربعاء، أن الحوار ضرورى للتسوية السلمية للصراع فى أوكرانيا. جاء ذلك فى البيان الخاتمى الذى تم تبنيه عقب انتهاء القمة الـ43 للرابطة فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وذكر البيان، الذى أوردته الرابطة عبر موقعها الرسمي: "أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، واصلنا التأكيد على احترامنا للسيادة والاستقلال السياسى وسلامة الآراضي".

وأضاف البيان: "لقد أكدنا أهمية الوقف الفورى للأعمال العدائية والمشاركة الجادة فى حوار حقيقى من أجل الحل السلمى للصراع. كما دعمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة فى البحث عن حل سلمى".