وزير الخارجية الأوكرانى: لا نستعين فى العمليات ضد روسيا بأى جندى أمريكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - قال وزير الخارجية الأوكرانى ديميترى كوليبا، إن روسيا قامت بسجن آلاف المدنيين الأوكران من المقيمين لديها، متابعا: "نتواصل مع أطراف دولية لإطلاق سراح مواطنينا في روسيا".

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، خلال مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا قامت بسجن آلاف المدنيين الأوكران من المقيمين لديها، مستطردا :"ننسق الجهود مع واشنطن لإيجاد أفضل الطرق لتصدير الحبوب".

وتابع ديميترى كوليبا: "نثمن بدء بعض الدول الحلفاء في تدريب الطيارين الأوكرانيين، ونطلب من الجانب الأمريكي توفير الصواريخ وطائرات الـF-16".

وقال وزير الخارجية الأوكرانى: "نعمل على حماية مدننا والشعب الأوكراني، وقدمنا للجانب الأمريكي تصورا كاملا عن احتياجاتنا العسكرية".

وأضاف ديميترى كوليبا :"لا نستعين في العمليات ضد روسيا بأى جندى أمريكى، ونطلب دعما لمساعدتنا على مواجهة الموقف العسكرى".