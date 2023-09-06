وزير خارجية أمريكا: نرسل أسلحة وذخائر ومعدات إزالة الألغام لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - قال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل الأسلحة والذخائر ومعدات إزالة الألغام لأوكرانيا، معلنا عن حزمة مساعدات بمليار دولار لأوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن دعم كييف يشمل دبابات إبرامز وتدريب الطيارين الأوكران، موضحا أن قوات أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها من روسيا.

وتابع أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد باستمرار دعم أوكرانيا مستقبلا، لافتا إلى أنه يجب توحيد الجهود بين جميع أطراف الشعب الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، :"نواصل دعم أوكرانيا جيشا وشعبا، والشعب الأوكراني يعاني بشدة جراء الحرب، وندعم أوكرانيا لتحقيق حريتها واستقلالها".