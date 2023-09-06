العالم اليوم - البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 11:16 مساءً - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد افتاح البرهان، يوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.

وأورد مجلس السيادة في بيان: "وجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ".

وأضاف البيان "يأتي القرار إستناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والإنتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد. فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة".

عقوبات أميركية

وفي وقت سابق من الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القائد الثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، "بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواته خلال صراعها المستمر منذ أشهر مع الجيش السوداني".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان إنها "فرضت عقوبات على عبد الرحيم – وهو قائد عسكري كبير وشقيق محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع – بتهمة قيادة مجموعة من الجنود المسؤولين عن "مذبحة المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".

وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى منذ ما يقرب من خمسة أشهر عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة.



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