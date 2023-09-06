العالم اليوم - من بينها ذخائر اليورانيوم.. تفاصيل دعم أميركي جديد لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر من بينها ذخائر اليورانيوم.. تفاصيل دعم أميركي جديد لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 11:16 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، ومن بينها ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن هذا الإعلان هو الدفعة السادسة والأربعون من المعدات لإدارة بايدن التي سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وأوضح البنتاغون في أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالى 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

وتعهّدت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو هجومها في فبراير 2022.



الحزمة الأميركية

وتشمل المواد الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار، ما يلي: