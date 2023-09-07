العالم اليوم - قرصنة صينية لمسؤولين أميركيين.. الاختراق بدأ من "مايكروسوفت"

انتم الان تتابعون خبر قرصنة صينية لمسؤولين أميركيين.. الاختراق بدأ من "مايكروسوفت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:19 صباحاً - قالت شركة مايكروسوفت إن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أميركيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.

وفي تدوينة نُشرت الأربعاء، قالت مايكروسوفت إن حساب المهندس قد تم اختراقه من قبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم العاصفة-0558، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين.

وأوضح المنشور كيف تمكن المتسللون من استخراج مفتاح تشفير من حساب المهندس واستخدموه للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني التي لم يكن من المفترض أن يمكنهم المفتاح من الوصول إليها.

وقالت مايكروسوفت إنها أصلحت أوجه الخلل التي سمحت للمتسللين بالوصول إلى المفتاح من حساب المهندس الذي لم تكشف هويته، ومكنتهم من سرقة رسائل البريد الإلكتروني بحرية.