العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة تفجير "تشالنجر 2" بعد قصفها بصاروخ روسي موجه

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة تفجير "تشالنجر 2" بعد قصفها بصاروخ روسي موجه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 08:16 صباحاً - أصبحت دبابة تشالنجر 2 بريطانية الصنع هي الأولى من نوعها التي يتم تدميرها في أوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ موجه في ساحة معركة بالقرب من معقل روسي رئيسي.

وانتشر على مواقع الإنترنت، خصوصا الموالية لروسيا، مقطع فيديو للحظة إصابة دبابة القتال الرئيسية البريطانية بصاروخ موجه عيار 152 ملم تحت البرج في معركة الساعة 6 صباحًا بالقرب من قرية روبوتين الأوكرانية.

ويمكن رؤية انفجار كبير قبل أن تشتعل حرائق في مكان قريب، مع رؤية حرق شديد عبر الخزان حيث يجتاحه دخان رمادي كثيف.

وتظهر لقطات جوية أخرى دبابة تشالينجر 2 المهجورة على ما يبدو إلى جانب 3 مركبات عسكرية أخرى مدمرة.

وبحسب ما ورد أصيبت تشالينجر 2 لأول مرة بلغم روسي، مما أدى إلى تدمير إحدى حجرات الوقود الخاصة بها، مما أدى إلى شل حركتها قبل أن تضربها طائرة بدون طيار وتدمرها.

وقال مسؤولو في حساب "فرونت بيرد" على تلغرام: "من الجدير بالذكر أن تشالنجر 2 احترقت لأكثر من يوم.. السبب في مثل هذا الاحتراق الطويل يمكن أن يكون ذخيرة اليورانيوم"، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتعد تشالنجر 2 دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني، وعادة ما يتألف طاقمها من 4 أشخاص، قائد، ومدفعي، ومحمل/مشغل، وسائق.

ولم يسبق أن تم تدمير أي دبابة تشالنجر 2 في القتال منذ نشرها لأول مرة في عام 1994، على الرغم من تدمير واحدة منها جزئيًا في حادثة نيران صديقة في العراق في عام 2003.

ومنحت بريطانيا أوكرانيا 14 دبابة في وقت سابق من هذا العام لدعم مجهودها الحربي.

ماذا نعرف عن "دبابة تشالينجر 2؟

دخلت دبابات "تشالينجر 2" الخدمة في الجيش البريطاني منذ العام 1994، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، حيث تشير التقارير إلى أن الجيش البريطاني يمتلك 400 دبابة من هذا الطراز.

يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد، هم القائد والمدفعي والمذخر والسائق، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأميركي.

تم تصميم "تشالينجر 2" لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.

تسليح "تشالينجر - 2"