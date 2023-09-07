العالم اليوم - بلومبرغ: مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:23 صباحاً - قالت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.

وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الإفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية "المنظمة الدولية المدعوة".

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.

ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذه الخطوة هي جزء من حملة لمنح البلدان الإفريقية صوتا أقوى في القضايا العالمية، مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة.

وقد جعل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي على رأس أولوياته.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أيضا من بين أولئك الذين أيدوا "العضوية الإفريقية" في مجموعة العشرين، خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبعة، والذي انعقد في اليابان في منتصف شهر مايو.

ومجموعة العشرين (G20) هي منتدى دولي يجمع بين أكبر اقتصاديات العالم المتقدمة والناشئة. تأسست في العام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2007.