العالم اليوم - الناتو: لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام للحلف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 11:20 صباحاً - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إنه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لـ"الناتو".

وقال أمين عام حلف الناتو، خلال اجتماع في بروكسل: على أوكرانيا أن تقرر مصيرها.

لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

رفضنا التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي.

حرب أوكرانيا بدأت فعليا عام 2014 عند ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

القوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد أراض خسرتها أمام روسيا. نعزز قواتنا على الجبهة الشرقية في أوروبا وسندافع عن أراضي الحلف.

علينا أن نعزز قواتنا من حيث الردع والدفاع وأن نضمن إحلال السلام.

أظهر الحلفاء في الناتو أنهم يحترمون كل الالتزامات التي قدموها في 2014.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب لمنع اقتراب الناتو من حدود بلاده، ولكن العكس الذي حصل، حيث ازداد وجود قواتنا على الجبهة الشرقية لتحالفنا.

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