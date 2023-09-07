العالم اليوم - ثالث زيارة خارجية منذ بدء الصراع.. البرهان يتوجه إلى الدوحة

انتم الان تتابعون خبر ثالث زيارة خارجية منذ بدء الصراع.. البرهان يتوجه إلى الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 11:20 صباحاً - توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان صباح، اليوم الخميس، إلى قطر، وفق ما أعلن المجلس السيادي الانتقالي، في ثالث جولة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 5 أشهر.

وأفاد المجلس السيادي الانتقالي الذي يتولى البرهان رئاسته، في بيان الخميس بأنه "توجه.. صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية".

وأضاف المجلس في بيانه بأن عبد الفتاح البرهان "سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليا مذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ثالث جولة خارجية:

قطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع.

زار مصر في 29 أغسطس والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين.

زار الاثنين الماضي دولة جنوب السودان والتقى برئيسها سلفا كير.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو 5 آلاف شخص وتهجير 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.