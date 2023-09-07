العالم اليوم - الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 11:20 صباحاً - تحركت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع، الخميس، بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأميركي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأميركي الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأميركية.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي لبنك أو.سي.بي.سي "بينما انتهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي للدورة الحالية، فإن التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في 2024 ما زالت غير واضحة إلى حد كبير".

وأضاف "قد يستمر انخفاض الذهب حتى يتضح نهج الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأميركي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو وأغسطس.

ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، ويرون أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر "صعب".

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0535 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولار للأونصة، ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس والذي بلغه في الجلسة السابقة. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.09 دولار للأونصة. بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1200.55 دولار.