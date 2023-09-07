العالم اليوم - في ثالث جولة خارجية.. البرهان يصل الدوحة

انتم الان تتابعون خبر في ثالث جولة خارجية.. البرهان يصل الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح يوم الخميس، إلى الدوحة، في زيارة عمل لقطر.

وفي بيان لمجلس السيادة السوداني، “سيجري (البرهان) خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ومحمد بن إبراهيم سفير قطر لدى السودان.

ثالث جولة خارجية:

قطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع.

زار مصر في 29 أغسطس والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين.

زار الاثنين الماضي دولة جنوب السودان والتقى برئيسها سلفا كير.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو 5 آلاف شخص وتهجير 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.