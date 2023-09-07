العالم اليوم - مقابلة خاصة مع عبد الرحيم دقلو على شاشة "سكاي نيو عربية"

انتم الان تتابعون خبر مقابلة خاصة مع عبد الرحيم دقلو على شاشة "سكاي نيو عربية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 01:22 مساءً - في مقابلة خاصة مع نائب قائد الدعم السريع، تبث على شاشة سكاي خلال ساعات، تحدث عبد الرحيم دقلو خروج قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من القيادة، وقال إن عملية الخروج "تمت بأعجوبة".

كما علق عبد الرحيم دقلو، القائد الثاني لقوات الدعم السريع خلال المقابلة على العقوبات الأميركية التي أصدرتها وزارة الخزانة عليه.

وفيما يتعلق بالمرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل قوات الدعم السريع، قال إن "البرهان ليست لديه شرعية ليصدر قرار بحل قوات الدعم السريع".

كما تحدث دقلو عن عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش، وعن وضع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في الإقامة الجبرية بيت الضيافة وكيفية الإفراج عنه.

تبث الحلقة كاملة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت أبوظبي.