العالم اليوم - لندن.. هروب الجندي "الداهية" من السجن وتأهب بالمطارات

انتم الان تتابعون خبر لندن.. هروب الجندي "الداهية" من السجن وتأهب بالمطارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 01:22 مساءً - بدأت مطاردة لجندي بريطاني ينتظر المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب بعد فراره من سجن جنوب غربي لندن، وفقا لما أعلنته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية يوم الأربعاء.

قالت الشرطة إن الجندي دانييل عابد خليفة، المتهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون (الأسرار الرسمية) البريطاني، اختفى من سجن واندسوورث في ساعة مبكرة من صباح الأربعا.

ونقلت أسوشيتد برس عن دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة قوله "على الرغم من دهاء خليفة الكبير، إلا أن فريقًا من الضباط - من شرطة المدينة وقوات الحدود- كانوا يركزون من أجل العثور عليه".

وأضاف مورفي لشبكة (سكاي نيوز) أن خليفة كان يرتدي زي الطهاة - المكون من قميص أبيض وبنطال أحمر - وقت هروبه، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على أنه يرتدي هذا الزي حتى الآن.

لم يقدم مورفي أي تفسير رسمي لكيفية هروب خليفة. وقال إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن خليفة يشكل تهديدا على الجمهور، لكنه طالب أي شخص قد يراه بـ "عدم الاقتراب منه."

نبهت الشرطة الموانئ والمطارات في البلاد بشأن هروب خليفة.

قال إيان أتشيسون، قائد الأمن السابق في سجن واندسوورث، لشبكة سكاي إن هروب خليفة "أظهر إخفاقات أمنية متعددة وكارثية داخل السجن."

كان خليفة، 21 عاما، قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه.