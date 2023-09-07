العالم اليوم - موسكو تنتقد واشنطن بسبب اليورانيوم المنضب والأصول المجمّدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:19 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الخطة الأميركية لاستخدام أموال مصادرة خاصة برجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفا أن روسيا ستطعن على تلك الأفعال.

ووصف بيسكوف محاولات الولايات المتحدة لإيجاد مبرر لإرسال الأموال المصادرة من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية بأنها "هراء قانوني".

وأضاف أن "كل حالة احتجاز غير قانوني للأموال الروسية في الخارج سوف تستلزم إجراءات قانونية جدية"

وأشار بيسكوف إلى أن بعض رجال الأعمال الروس طعنوا بالفعل على تحركات مماثلة في بلدان معينة خلصت المحاكم فيها إلى عدم قانونيتها.

أميركا واليورانيوم المنضب

من ناحية ثانية، تطرق بيسكوف إلى القرار الأميركي بنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وقال:

القرار الأميركي بنقل قذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا "أخبار سيئة للغاية".

كان لاستخدام اليورانيوم المنضب "عواقب وخيمة".

المسؤولية عن عواقب استخدام أوكرانيا لقذائف اليورانيوم المنضب ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.

بوتين وقمة مجموعة العشرين

في سياق تصريحاته، اليوم الخميس، قال بيسكوف:

المناورات الأميركية الأرمينية

اعتبر الكرملين، اليوم الخميس، أن المناورات التي تعتزم الولايات المتحدة وأرمينيا إجراءها الأسبوع المقبل تهدّد بتقويض الاستقرار في منطقة القوقاز، في وقت تتهم يريفان حليفتها التقليدية موسكو بعدم أداء الدور المتوقع منها في ظل التوتر مع باكو.

وقال بيسكوف للصحفيين "من الواضح أن إجراء مثل هذه المناورات لا يسمح باستقرار الوضع في المنطقة أو تعزيز أجواء الثقة المتبادلة".

وشدد بيسكوف على أن بلاده تواصل "أداء مهامها كضامن للأمن" الإقليمي على رغم الانتقادات الأرمينية.

وأضاف أن موسكو تواصل العمل الدقيق بشأن التسوية بين أذربيجان وأرمينيا ومع يريفان وباكو.